Mihajlovic torna in corsa per la panchina dell’Inter, che è ancora avvolta nel mistero. Come riportato da Alfredo Pedullà – giornalista di ‘Sportitalia’ -, il nome del tecnico serbo appare più convincente causa problemi per Sarri

ALLENATORI IN LISTA – Tra l’Inter e Maurizio Sarri per ora non si muove nulla, tanto che l’agente Fali Ramadani – che cura gli interessi del tecnico toscano – ha lasciato Milano. Contatti in corso con Sinisa Mihajlovic, che tornerà in Serbia dal 4 al 14 giugno, pertanto sarà in Italia per un’altra settimana. Il nome dell’attuale allenatore del Bologna avanza nelle gerarchie in un gruppo a dir poco misto. La lista dell’erede di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra si fa sempre più ristretta: ci sono ancora Paulo Fonseca e altre suggestioni, oltre alle ex bandiere (Esteban Cambiasso su tutti, ndr). Questo l’aggiornamento di Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato per “Sportitalia”, sulla panchina dell’Inter.