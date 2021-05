Ravezzani: «Spero che Inzaghi non finisca all’Inter: un motivo preciso»

Fabio Ravezzani – giornalista sportivo e direttore di TeleLombardia – ha parlato delle voci legate a un possibile arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Attraverso il suo profilo “Twitter” ufficiale, non ha risparmiato parole dure al tecnico della Lazio.

ANTISPORTIVO – Fabio Ravezzani non le manda a dire a Simone Inzaghi, uno dei nomi più gettonati per prendere il posto di Antonio Conte, ormai sempre più lontano dalla panchina dell’Inter. Questo il suo pensiero, condiviso attraverso i suoi canali social ufficiali: “Considero Simone Inzaghi il più antisportivo degli allenatori in circolazione (mi riferisco alle sue dichiarazioni). Spero ardentemente non finisca all’Inter o alla Juventus. Poi, magari, in panchina sarà bravissimo. Ma sono intollerabili i suoi ragionamenti quando perde”.