Sensi, infortunio meno grave? Con l’Italia si allena a parte con altri quattro

Sensi ha riportato l’ennesimo infortunio muscolare domenica durante Inter-Udinese (vedi articolo). Il centrocampista è comunque rimasto in gruppo con l’Italia e si allena a parte, restando quindi in lizza per la convocazione con gli Europei. Venerdì gli Azzurri saranno impegnati in amichevole a Cagliari contro San Marino.

RECUPERA IN TEMPO? – “Prosegue al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) la prima fase del raduno di preparazione al Campionato Europeo in vista dell’amichevole con San Marino in programma venerdì alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari. In mattinata gli Azzurri hanno svolto il primo allenamento di gruppo ed è sceso in campo anche il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari, convocato ieri da Roberto Mancini dopo il forfeit di Manuel Lazzari. Hanno lavorato a parte Lorenzo Pellegrini, Giacomo Raspadori, Stefano Sensi, Leonardo Spinazzola e Marco Verratti“.

Fonte: FIGC