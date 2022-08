Ravezzani: «Inter, su Skriniar e Dumfries non si capisce una cosa»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato dell’Inter che potrebbe vendere un pezzo pregiato, tra Milan Skriniar e Denzel Dumfries.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia. “Se davvero l’Inter può permettersi di vendere un pezzo pregiato anche dopo la stagione in corso (cioè nel prossimo mese di giugno) non si capisce perché non abbia ufficialmente tolto Skriniar e Dumfries dal mercato. Questa incertezza deprime la squadra e ne condiziona i risultati“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani