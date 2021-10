Ravezzani: «Inter piena di polli. Nerazzurri avevano la gara in pugno»

Fabio Ravezzani ha parlato della partita dell’Olimpico che ha visto l’Inter sconfitta in rimonta dalla Lazio: le sue parole.

SITUAZIONE – Fabio Ravezzani ha scritto così su Twitter sulla sconfitta dell’Inter sul campo della Lazio. “Inter, piena di polli. Polli per il contropiede preso sul 2-1 e per il pollaio scatenato subito dopo. Reazioni isteriche che potevano portare a sanzioni pesanti con la Juve. La Lazio poteva essere più sportiva? Forse. Ma una squadra deve essere attrezzata per queste situazioni“.

PROVA – Ravezzani in un messaggio successivo sul social network. “Tornando all’Inter, aveva la gara in pugno. Bastoni (in periodo no) va goffamente a saltare e propizia un rigore, peraltro discutibile, ma che si può dare. Poi è stata solo Inter fino al pollaio del 2-1. Incredibile prova di superficialità“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani