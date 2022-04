Ravezzani: «Fuorigioco derby? Chiesto all’AIA modifica protocollo»

Fabio Ravezzani ha dichiarato di aver proposto all’AIA di contattare la FIFA per una modifica sui gol in fuorigioco come quello visto nel derby Inter-Milan. Una proposta – come scritto nel suo profilo Twitter ufficiale – che riguarda i ruoli di arbitro e varista.

PROPOSTA – Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, torna sul gol giustamente annullato a Bennacer nel derby. E lo fa dichiarando una sua personale proposta: «Ho proposto all’AIA di chiedere alla FIFA una modifica sul protocollo dei gol annullati tipo derby. Una decisione tanto discutibile non può essere presa dall’arbitro in pochi secondi davanti a un video con il marasma intorno. La decisione deve essere del varista come per tutti gli offside. Certe decisioni così sottili vanno prese dal varista. Come può un arbitro valutare serenamente in pochi secondi e in una simile situazione ambientale?».