Di Michele: «Amo Dzeko, bene con Lautaro Martinez. Inter-Roma…»

David Di Michele, tecnico ed ex calciatore con un passato in Serie A, ha parlato a TMW Radio di Inter-Roma di sabato e delle scelte per l’attacco di Simone Inzaghi, specialmente su Dzeko e Lautaro Martinez.

SCELTE IN ATTACCO – Da ex attaccante, David Di Michele ha parlato dell’attacco dell’Inter in vista della sfida contro la Roma: «Vedendo l’Inter del derby di coppa mi sembra difficile che la Roma possa farle uno sgambetto. La vittoria con la Juventus ha restituito energie fisiche e mentali. Confrontando le due rose Inzaghi ha a disposizione più scelte rispetto a Mourinho, che sta comunque facendo un grandissimo lavoro alla Roma. Io personalmente sono innamorato di Dzeko e non me ne priverei mai. Correa ha più alti e bassi e comunque il bosniaco si completa bene con Lautaro Martinez».