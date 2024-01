Ranocchia: «Lautaro Martinez sempre pericoloso. Calhanoglu infallibile»

Ranocchia ha analizzato la grande vittoria dell’Inter contro la Lazio in Supercoppa Italiana, sottolineando la forza della squadra allenata da Inzaghi. L’ex giocatore si è soffermato a parlare in particolare del rigore in favore dei nerazzurri, realizzato da Hakan Calhanoglu. Ne ha parlato dagli studi Mediaset.

CONTATTO PERICOLOSO – Andrea Ranocchia ha analizzato il contatto in area di rigore della Lazio: «Contatto su Lautaro Martinez in area di rigore? L’attaccante in area di rigore è sempre molto pericoloso, sia da una parte che dall’altra, perché non sono abituati (ride, ndr). Calhanoglu su rigore è infallibile dal dischetto, sa sempre dove tirare. La sua è una qualità di calcio molto pulita».