De Grandis: «Inter ovunque è andata ha imposto gioco, Lazio annichilita!»

De Grandis dagli studi di Sky Sport elogia il gioco dell’Inter e la straordinaria vittoria contro la Lazio in Supercoppa Italiana.

ANNICHILITI – Stefano De Grandis ha parlato così della squadra nerazzurra dopo la vittoria in Supercoppa Italiana: «L’Inter in questo momento ovunque è andata ha imposto il suo gioco, con chiunque si è confrontata si è dimostrata più forte. Ha annichilito la Lazio che veniva da cinque vittorie consecutive. Eppure ha giocato solo l’Inter ieri, quindi questa è la miglior garanzia per l’Inter. Alla Juventus non devi fare sconti perché ti può restare attaccata fino alla fine, questo è vero, ma l’Inter deve credere in sè stessa. La squadra che ieri poteva mandare in gol oltre Thuram, lo stesso Dimarco, Lautaro Martinez, Barella, significa che può farti male in qualsiasi momento».