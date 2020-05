Ramsey: “Serie A come gli scacchi. Le differenze con la Premier League…”

Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, è stato intervistato dal proprio compagno di squadra Wojciech Szczesny per il programma su YouTube Prosto w Szczene, la trasmissione condotto insieme al giornalista Lukasz Wisniowski.

DIFFERENZE – Aaron Ramsey ha inevitabilmente parlato delle differenze tra il nostro campionato e quello inglese. Queste le sue parole: «La Premier League è molto diversa dalla Serie A. In Inghilterra si gioca da area ad area. In Italia il campionato è molto più tattico: è come gli scacchi, ma meno noioso. Difficile dire di no alla Juventus. Io poi volevo uscire dalla mia comfort zone».