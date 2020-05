Verona, rimandata l’apertura del centro sportivo: la nota sulle procedure

Il Verona prende tempo prima dell’apertura del centro sportivo. Dopo la circolare del Viminale che dà l’ok alle sedute individuali (vedi articolo), il club scaligero annuncia di volersi attivare per garantire tutte le misure atte al rispetto del protocollo sanitario. Solo in seguito verrà resa nota la data dell’inizio delle sedute individuali

COMUNICATO UFFICIALE – “Alla luce della Circolare del Viminale e della Ordinanza della Regione Veneto, entrambe di data odierna, con le quali dal 4 maggio 2020, nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri e del divieto di ogni forma di assembramento, sarà consentita la pratica motoria o sportiva individuale per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, Hellas Verona FC ringrazia anzitutto le Autorità Governative e la Regione Veneto per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra e comunica contestualmente che a partire da domani, lunedì 4 maggio 2020, si attiverà per garantire il rispetto scrupoloso del protocollo sanitario, evidentemente a tutela della salute dei propri tesserati. La data di inizio delle sedute individuali allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera verrà quindi comunicata a procedure ultimate. I calciatori di Hellas Verona FC proseguiranno l’attività individuale di mantenimento fisico sin qui svolta”.

Fonte: hellasverona.it