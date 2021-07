Ramirez: «Nandez per l’Inter? Lui abituato alle pressioni, sa lottare»

Nandez è il principale nome per l’Inter, con la trattativa col Cagliari che può sbloccarsi in questi giorni visto il permesso extra di vacanze dato al giocatore (vedi articolo). Il suo connazionale Ramirez ne parla al sito “TuttoMercatoWeb”.

IL NOME GIUSTO – Gaston Ramirez è svincolato da un mese, dopo la scadenza del suo contratto con la Sampdoria. Il centrocampista uruguayano, oltre ad aver sfidato Nahitan Nandez in Serie A, è stato pure suo compagno all’Uruguay e lo descrive: «È abituato alle pressioni. Viene da squadre come Penarol e Boca Juniors. Sa lottare e giocare per vincere tutte le partite di tutte le categorie».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo