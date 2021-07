Pasqual: «Inter ancora favorita. Inzaghi può continuare percorso»

Manuel Pasqual, ex difensore, considera l’Inter di Simone Inzaghi come la squadra favorita per la vittoria del prossimo campionato. Ecco le sue parole a “TMW News”.

PIEDE AVANTI – L’Inter inizierà il campionato di Serie A 2021/22 da Campione d’Italia in carica. Sarà quindi chiamata innanzitutto a difendere il titolo vinto lo scorso anno con quattro turni di anticipo. Una missione non facile per Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro, ma Manuel Pasqual rassicura i tifosi interisti. Ecco le parole dell’ex calciatore sul prossimo campionato, in partenza il 21 agosto: «Chi sono le favorite in Serie A? L’Inter parte con un passo avanti. Conte è riuscito a dare una sua impronta la scorsa stagione e Inzaghi sarà in grado di continuare il percorso».