Antonelli: «L’Inter non può dar via Lukaku o Lautaro Martinez. Rischia un altro»

Antonelli è quasi certo che l’Inter, da qui al 31 agosto, sarà costretta a vendere un altro pezzo pregiato. L’agente, ospite di Sky Sport 24, però esclude che possa trattarsi di uno fra Lukaku e Lautaro Martinez.

VOCI DI MERCATO – Stefano Antonelli è pessimista, dopo quanto detto sui problemi di Lautaro Martinez col contratto (vedi articolo): «Dobbiamo dividere questo discorso tra le esigenze economiche dell’Inter e il contratto di Lautaro Martinez. È evidente che va rivisto, ma in questo momento l’Inter sta decidendo se far uscire o meno un altro pezzo da novanta. Ancora oggi, probabilmente, sta pensando di vendere e non può dare via Romelu Lukaku. La realtà è che l’Inter non si può permettere di dare via anche Lautaro Martinez. Quanto può valere? Non meno di settanta milioni. Joaquin Correa al suo posto? È un altro ruolo, Lautaro Martinez è una sua punta. Ma Simone Inzaghi lo conosce talmente bene che può farlo giocare ovunque».

PERICOLO CONCRETO – Per Antonelli alla fine un’altra cessione ci sarà, e fa un nome: «Rischio? Io penso di sì. A me viene in mente il nome di Stefan de Vrij. Non dico che oggi sia più facile trovare chi si avvicini a Lukaku, mentre è molto meno facile trovare un difensore centrale importante come de Vrij. In Inghilterra probabilmente potrebbero avere i soldi per de Vrij, e per me l’Inter un altro lo venderà. Per me l’Inter deve rimettere a posto il bilancio, rimettere a posto le casse. Non può fare una ricapitalizzazione come la Juventus».