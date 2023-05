Rakitic: «Champions League, tifo Inter! Complicata per Manchester City»

Rakitic giocherà la finale di Europa League contro la Roma e per questo motivo è stato intervistato dal collega Massimo Franchi su Tuttosport. Il centrocampista croato ha parlato anche della finale di UEFA Champions League tra Inter e Manchester City.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE – Ivan Rakitic, che giocherà la finale di UEFA Europa League con il Siviglia e contro la Roma, ha parlato così dell’altra finale: «Ho sempre apprezzato il vostro calcio. In Croazia siamo “amanti” dell’Italia. Ho sentito dire che un Mondiale senza gli azzurri è come la Formula 1 senza la Ferrari: io sposo completamente questa sentenza. In una partita secca, in una finale, l’Italia fa ancora più paura… Faccio il tifo per l’Inter e spero che la Fiorentina vinca a Praga contro il West Ham. Ma io e il mio Siviglia dobbiamo assolutamente impedire il tris alla Roma, ovvio. Gli inglesi, indubbiamente favoriti, non avranno vita facile. In gara secca, attenzione alle sorprese. L’Inter è un’ottima squadra, l’abbiamo visto nella semifinale-derby col Milan: ha vinto due volte, sommando i risultati il punteggio aggregato è 3-0. Il City ha pareggiato a Madrid e poi travolto gli spagnoli in Inghilterra: totale 5-1. Non c’è grande differenza, anzi un solo gol di scarto. Sento dire che le probabilità di vittoria degli inglesi sono nell’ordine dell’80 per cento. Ma a Istanbul non sarà così. Io dico 55-45, massimo 60-40 per il City. Sarà una partita combattuta, molto livellata ed equilibrata. L’Inter è una rivale complicata per gli inglesi».

Fonte: Tuttosport – Massimo Franchi