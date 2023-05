Fiorentina-Inter, Inzaghi cambia in ogni reparto? La probabile formazione

Simone Inzaghi dovrebbe effettuare diversi cambi nella formazione in campo per la finale di Coppa Italia, Fiorentina-Inter, rispetto a quella schierata dal primo minuto ieri a Napoli.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi dovrebbe effettuare cambi in ogni reparto per Fiorentina-Inter, rispetto alla formazione in campo ieri per Napoli-Inter. Nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì 24 maggio alle ore 21 a difendere la porta della squadra nerazzurra ci dovrebbe essere Samir Handanovic al posto di Andre Onana. In difesa Matteo Darmian e Francesco Acerbi al posto di Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij. A centrocampo sulla destra Denzel Dumfries al posto di Raoul Bellanova. Sulla sinistra Federico Dimarco al posto di Robin Gosens. Al centro Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu al posto di Kristjan Asllani e Roberto Gagliardini. In attacco Edin Dzeko e Lautaro Martinez al posto di Romelu Lukaku e Joaquin Correa.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 34 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez

Fonte: SportMediaset.it