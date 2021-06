Radu rinnova con la Lazio, niente da fare per l’Inter. Per lui una sola paura – CdS

La priorità di Radu, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, è sempre stata quella di voler restare alla Lazio. Dialogo con l’Inter solo per un motivo.

RINNOVO – Radu, accordo raggiunto con la Lazio per il rinnovo di contratto fino al 2023. Il calciatore era stato richiesto da Simone Inzaghi in quanto ritenuto uomo affidabile, e soprattutto per sostituire Aleksandar Kolarov nel ruolo di vice-Bastoni. Stefan Radu nel corso di queste settimane ha preso tempo e dialogato con la Lazio, si è preso qualche giorno di riflessione fino al “sì” di ieri mattina. La trattativa era ancora in bilico con la Lazio per un discorso legato solo alla durata dell’accordo. Il calciatore, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, ha barcollato solo perché temeva di non rinnovare il suo contratto con la Lazio, e si erano fatti avanti Inter e Inzaghi. Ha accettato dunque un ingaggio inferiore a quello percepito nelle ultime stagioni (circa 1,5 milioni) declinando il biennale proposto da Marotta.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania

