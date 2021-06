Inter, Radu resta alla Lazio. Sostituto di Bastoni già in casa? Inzaghi valuta

Inter, Stefan Radu presto rinnoverà il suo contratto con la Lazio. Niente da fare dunque per l’Inter, che aveva individuato il lui il prossimo il vice-Bastoni al posto di Aleksandar Kolarov. Il club nerazzurro però, potrebbe già averlo in casa. Simone Inzaghi nei prossimi giorni avrà modo di conoscere e valutare gran parte dei giocatori, su un giovane in particolare avrebbe già ricevuto feedback positivi.

VICE-BASTONI – Niente da fare per Stefan Radu all’Inter, l’esperto difensore è a un passo dal rinnovo con la Lazio fino al 2024. Simone Inzaghi dal mercato dunque non riceverà nessun vice-Bastoni, o almeno per il momento. Attenzione però, perché potrebbe già averlo in casa. Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 cresciuto nelle giovanili nerazzurre, è tornato dal prestito al Monza dopo aver totalizzato ben sedici presenze in Serie B. Il giovane interessa ancora al club biancorosso – e altri tre in Serie A (vedi articolo) -, ma Inzaghi potrebbe valutarlo in vista della prossima stagione. Difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e soprattutto di piede mancino, proprio per questo motivo Pirola potrebbe essere preso in considerazione dal suo nuovo tecnico. Inzaghi dal canto suo non ha avuto ancora modo di conoscere personalmente il ragazzo, però ha chiesto informazioni su di lui ricevendo anche riscontri positivi.