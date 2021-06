Tardelli: «Italia, Barella è già il migliore. Eriksen? Sottolineo una cosa…»

Tardelli in una lunga intervista concessa al “Corriere dello Sport” oggi in edicola, ha parlato inevitabilmente della Nazionale facendo riferimento a Nicolò Barella, al centrocampo azzurro e poi concludendo su Christian Eriksen.

CENTROCAMPO ITALIA – Marco Tardelli parla del centrocampo dell’Italia, facendo riferimento a Nicolò Barella: «Locatelli il miglior centrocampista dell’Italia? A centrocampo dico tutti e tre. Barella che cosa ci ha fatto? Barella non sarà, Barella è. Da Locatelli ci si attende qualche incertezza che invece non ha mostrato. Abbiamo un centrocampo eccellente».

SU ERIKSEN – Tardelli dice la sua anche su Christian Eriksen: «Purtroppo sono vicende che capitano, anche se di rado. A me piace sottolineare quanto di bello è avvenuto intorno: i compagni che lo hanno protetto e accompagnato fuori dal campo. Giusto terminare quella partita? Non so, posso soltanto dire che io non ce l’avrei fatta».

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Avengelisti

