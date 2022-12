Pruzzo: «Se l’Inter scivola a -14 dal Napoli più di un campanello d’allarme!»

A proposito di Inter-Napoli si è espresso Pruzzo, ex bomber della Roma anni ’80. Match ad alta tensione soprattutto per i nerazzurri, obbligati – a detta sua – a vincere a tutti i costi

OBBLIGO VINCERE − Roberto Pruzzo ritiene che l’Inter non può più sbagliare. Contro il Napoli da dentro o fuori: «Dà più garanzie Edin Dzeko perché dimostra di essere in buona forma, serve esperienza e consapevolezza. L’Inter ne ha bisogno perché se perde va a 14 punti dal Napoli e non è neanche finito il girone di andata. È una partita troppo importante, ritrovarsi a 14 punti dalla prima credo che sia molto di più di un campanello d’allarme». Così a Radio Radio.