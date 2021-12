Prima Pagina IN Edicola: Roma-Inter doppio derby, Mourinho sfida la storia

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Sabato scudetto, Mourinho è il giudice. Tutte in campo le prime cinque. All’Olimpico (ore 18) il “doppio derby” delle emozioni. Lo Special One sfida la storia: può fermare la rincorsa dell’Inter. Senza Abraham il portoghese rilancia Shomurodov. La certezza Dzeko per Inzaghi: «È la gara più importante». Parla Branca: «Mourinho non è bollito, Roma ideale». Sampdoria sul filo, pronto Stankovic.

TUTTOSPORT

Inter contro Mourinho, Dzeko contro i fischi. Alle 18 con la Roma: che incroci col passato! All’Olimpico i nerazzurri ritrovano il tecnico del Triplete, il bomber i vecchi tifosi che non gli hanno perdonato l’addio. Kjaer, fair play Inter: «Ti aspettiamo in campo».