Lazaro di nuovo dal 1′ ma dura un tempo, il Benfica crolla nel derby

Lazaro è partito titolare nel gran derby di Lisbona tra Benfica e Sporting CP. Non è andata bene per l’esterno in prestito dall’Inter: sostituito all’intervallo e le Aguias hanno perso 1-3.

CONFERMA NEGATIVA – Valentino Lazaro, dopo un periodo segnato da problemi fisici, era tornato titolare col Benfica nella partita “farsa” col Belenenses della scorsa settimana. Lì non giudicabile: avversari in nove per un focolaio, sospesa sullo 0-7 perché rimasti in sei (vedi articolo). Jorge Jesus lo conferma titolare anche nel derby di Liga NOS stasera con lo Sporting CP, ma è un disastro (non tanto per colpa sua). Dopo otto minuti cross di Pedro Gonçalves e gran tiro al volo di Pablo Sarabia per lo 0-1. Quest’ultimo, nel primo tempo dominato dai biancoverdi, colpisce anche un palo. Dopo l’intervallo Lazaro non rientra, sostituito da Roman Yaremchuk. Il Benfica si rilancia e spinge forte, ma si ferma a un palo di Darwin Nunez di testa su corner di Joao Mario (l’altro ex Inter). Tante occasioni per le Aguias ma lo Sporting CP è letale in contropiede, al 62′ filtrante di Matheus Nunes per Paulinho a tagliare fuori la difesa e tocco sotto per il raddoppio. Poi altra traversa del Benfica, stavolta di Rafa Silva, e tris di Matheus Nunes ancora in contropiede al 68′. Inutile al 96′ il gol di Pizzi con un bel destro dal limite: finisce 1-3. Benfica che crolla in classifica complice questa sconfitta nel derby, perché resta a trentuno punti ossia -4 proprio dallo Sporting CP e dal Porto che guidano la classifica imbattute. Per Lazaro si è trattato della decima presenza in tutte le competizioni, fin qui a Lisbona non ancora un fattore.