Pedullà: «Dzeko non una sorpresa, ma la Roma l’ha regalato all’Inter»

Dzeko oggi giocherà per la prima volta da ex della Roma, alle ore 18 con l’Inter. Pedullà critica le scelte dei giallorossi sul bosniaco, nel corso di Aspettando il weekend su Sportitalia.

CACCIATO – Alfredo Pedullà vede l’Inter come la principale concorrente per vincere la Serie A: «Per me sì, può diventare la grande favorita. Lo era la scorsa estate, con speranze diverse sulla Juventus. C’è stato un grande lavoro di Simone Inzaghi, sicuramente Edin Dzeko non è una sorpresa. Mi sarei aspettato questo, ma non che la Roma lo regalasse: questi regali non si possono fare. L’ha regalato a un milione di bonus per liberarsi di un ingaggio da sette milioni e mezzo. Devo dire che Dzeko ha quasi l’aureola: gliene hanno fatte passare di tutti i colori, l’hanno venduto due volte per poi tenerlo. Questa volta lui ha detto che decideva, perché dovevano liberarlo senza esborso di cartellino. Secondo me non è stata una grande operazione quella di Dzeko».