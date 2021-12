Prima Pagina IN Edicola: Pastorello ‘rimanda’ Lukaku in Italia! Barella da ex

CORRIERE DELLO SPORT

Panchine d’oro il fattore scudetto. Spalletti ha potuto battere il Leicester contando su una rosa lunga, ma anche Pioli, Inzaghi e Gasperini sono competitivi. Barella: «A Madrid ho sbagliato, Inter da primato». Da ex contro il Cagliari.

TUTTOSPORT

«Bomber Lukaku tornerà in Italia». A tutto campo con Pastorello, Golden Agent 2021, amico e procuratore dell’ex interista: «Romelu è innamorato del nostro paese, ma ora se lo gode il Chelsea».