Sfortuna Vanheusden: a lui assegnato l’autogol in Genoa-Sampdoria

Genoa-Sampdoria è terminata 1-3 stasera nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A (vedi articolo). Sfortuna nera per Vanheusden, che si è visto assegnare l’autogol del momentaneo raddoppio.

LA DECISIONE – Nel derby Genoa-Sampdoria di stasera il momentaneo raddoppio dei blucerchiati non è rete di Manolo Gabbiadini (che aveva aperto le marcature) ma autogol di Zinho Vanheusden. Al 67′ l’attaccante della Sampdoria ha calciato in porta, trovando la decisiva deviazione del difensore in prestito dall’Inter. All’inizio la marcature era assegnata al giocatore blucerchiato, poi la Lega Serie A ha corretto. Per Vanheusden anche un palo nel momento di massima pressione del Genoa: serata decisamente sfortunata.