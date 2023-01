Prima Pagina IN Edicola: Lukaku, convinci l’Inter! Dumfries uomo mercato

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lukaku, corsa contro il tempo. Il centravanti finora ha deluso: poche presenze e soltanto due gol. E Dumfries diventa un uomo mercato. Romelu non è più una certezza per l’Inter: sei mesi per convincerla.

TUTTOSPORT

No temi Inter in prima pagina