Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 26 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Spunta il nome di Kimpembe per la difesa dell’Inter. Il club ha già avviato i primi contatti con il giocatore del PSG (vedi articolo). L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, è stato in sede nelle scorse ore, ma non per il Toro. Proposto un attaccante (vedi articolo). Quanto a Marcus Thuram, il giocatore ha deciso di rimanere al Borussia Monchengladbach almeno fino a giugno (vedi articolo).

ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIC (D, Motala AIF)

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − L’interesse del Nottingham Forest per Gagliardini è concreto. Pronta un’offerta entro la fine del mercato invernale (vedi articolo). Intanto Dumfries continua a rimanere un nome in uscita dall’Inter, ma c’è una pretendente in meno (vedi articolo). Per Skriniar difficile una partenza adesso a gennaio, il PSG punta a prenderlo a zero (vedi articolo). Intanto Radu è ufficiale all’Auxerre, la formula (vedi articolo).