Prima Pagina IN Edicola: Inter col Sassuolo per la svolta, Inzaghi difende

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

«Nessuno come l’Inter». Inzaghi difende la coppia Dzeko-Lautaro Martinez: «Sono loro l’attacco migliore della Serie A». Il Sassuolo a Reggio Emilia (ore 20.45).

TUTTOSPORT

Inter, il Sassuolo e poi svolti. Conte un anno fa decollò contro gli emiliani: stasera ci prova Inzaghi.