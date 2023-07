Prima Pagina IN Edicola: Inter, cercasi bomber. Sommer si avvicina!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, fai presto. Frattesi salva Inzaghi a corto di punte: serve l’affondo per Balogun. Il pari con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo mostra i limiti dell’attacco nerazzurro. Il centravanti dell’Arsenal lasciato fuori da Arteta: è l’occasione per stringere i tempi dell’intesa. In porta Sommer pronto alla firma.

TUTTOSPORT

Il bomber dov’è? Allarme Inter. Frattesi evita il KO con l’Al-Nassr di Brozovic. Primo gol in nerazzurro dell’ex Sassuolo, ma restano i problemi realizzativi: Thuram non basta. Inzaghi: «Lukaku? Questa storia meritava un altro finale». Sommer, si avvicina. Per Lukaku idea prestito.