Paventi: «Frattesi sembra all’Inter da tempo! Thuram ancora…»

In riferimento alla gara amichevole disputata in Giappone contro l’All-Nassr, Paventi parla dei nuovi acquisti dell’Inter: Frattesi, Thuram e Bisseck.

IMPRESSIONI – Andrea Paventi dice la sua su tre dei nuovi innesti dell’Inter. Così il giornalista in collegamento su Sky Sport 24: «Davide Frattesi è un giocatore importante, ha fatto un bel gol e un ottima prestazione. Sembrava che stesse nell’Inter già da un po’ di tempo e questo fa capire che nel presente e in prospettiva è stato fatto un gran colpo di mercato. Marcus Thuram sta lavorando, oggi si è visto qualcosa di quelle che sono le sue potenzialità. Ma un pochino il suo modo di giocare in questo sistema di gioco dovrà cambiarlo. Sarà lui probabilmente almeno all’inizio il titolare in attacco insieme a Lautaro Martinez. Aurel Bisseck ha fatto una buona partita ma è chiaro che in quella posizione il titolare sarà Matteo Darmian. Anche per il giovane ci vorranno allenamenti e lavoro tattico per dare una mano in una zona del campo in cui Milan Skriniar è stato padrone indiscusso per tutti questi anni».