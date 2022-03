Prima Pagina IN Edicola: Inter, applausi! Fuori con onore, pesa Sanchez

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, solo applausi. Lautaro Martinez non basta, passa il Liverpool. Inzaghi: «Grande rimpianto». Impresa ad Anfield (0-1), ma decisivo il KO di San Siro: Reds ai quarti. I campioni escono con onore: pesante il rosso a Sanchez dopo la rete del Toro. In Champions League resta solo la Juventus, mercoledì contro il Villarreal.

TUTTOSPORT

Fuori con onore. L’Inter vince ad Anfield e sfiora l’impresa: strepitoso gol di Lautaro Martinez, ma il rosso a Sanchez ottanta secondi dopo frena la clamorosa rimonta. Tre pali del Liverpool.