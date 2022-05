Prima Pagina IN Edicola: il Milan si riporta a +2 sull’Inter. No fatal Verona

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Mani sullo scudetto. Pioli torna in vetta con Leao-Tonali: già domenica può festeggiare. Il Milan passa a Verona (1-3) e a 180′ dal termine si riporta a +2 sull’Inter. Prossimo turno: il Diavolo contro Gasperini, nerazzurri a Cagliari.

TUTTOSPORT

Leao & Tonali. Il Milan vola verso lo scudetto. 1-3 in rimonta: altro che fatal Verona. Doppietta del centrocampista su due assist dell’incontenibile portoghese, poi Florenzi la chiude. Controsorpasso in vetta, -4 al titolo.