Tonali: «Il Milan era alle corde. Dovevamo reagire per tenere il primo posto»

Tonali ha deciso Verona-Milan ribaltando la partita con una doppietta (vedi articolo). Nella corsa per il titolo con l’Inter il centrocampista ha parlato in chiusura di La Domenica Sportiva su Rai 2, di cosa significhi il successo del Bentegodi.

LA RIMONTA – Sandro Tonali valuta il +2 del Milan sull’Inter grazie alla sua doppietta contro il Verona: «È andato tutto perfetto dopo l’1-0 loro. Abbiamo capito che eravamo in difficoltà ed eravamo alle corde: dovevamo reagire per forza per tenere la prima posizione e avere ancora il destino nelle nostre mani. Le parole di Zlatan Ibrahimovic? Lui è un uomo di spogliatoio, parla spesso e parla bene. Soprattutto per noi giovani tiene alta la concentrazione, siamo fortunati ad avere uno come lui in squadra».