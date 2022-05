VIDEO – Venezia-Bologna 4-3, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Bologna, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



ANCORA POSSIBILE – Venezia-Bologna 4-3 nella trentaseiesima giornata di Serie A. Dopo tre mesi il Venezia ritrova la vittoria e, per il momento, non è retrocesso. Dopo quattro minuti lancio per Thomas Henry che scavalca in pallonetto Lukasz Skorupski, 1-0. Ridgeciano Haps viene poi travolto dal portiere del Bologna, rigore che Sofian Kiyine si fa parare ma segna sulla ribattuta per l’inatteso raddoppio al 19′. I rossoblù, nel ritorno di Sinisa Mihajlovic in panchina, tornano in partita nel secondo minuto di recupero con un cross di Musa Barrow per la deviazione ravvicinata di Riccardo Orsolini. Al 55′ altro cross di Barrow, sponda di Lorenzo De Silvestri e Marko Arnautovic da due passi pareggia. Tredici minuti dopo il sorpasso: bel tiro di Jerdy Schouten col destro, sorpreso Niki Maenpaa. Poco dopo però Mattia Aramu cade dopo aver provato a saltare Gary Medel: per l’arbitro Livio Marinelli è rigore. Le immagini non sembrano individuare un contatto, tanto che arriva il ricorso al monitor, ma fra le proteste la decisione è confermata. Stavolta cambia il rigorista: tira Aramu e fa centro, 3-3 al 78′. L’imbattibilità del Bologna cade al 93′, quando un destro di Dennis Johnsen dà al Venezia una vittoria insperata. Forse, però, per la salvezza è troppo tardi.

Video con gli highlights di Venezia-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A