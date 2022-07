Prima Pagina IN Edicola: Bremer sfuma, le alternative Inter. Zhang nei guai

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Bremer, colpo gobbo. Con 41 milioni più 9 di bonus, Max sostituisce de Ligt. Inzaghi vuole tenere Skriniar ma valuta Kim e Akandji. TUTTOSPORT Si, Juve Bremer è tuo. A vuoto l’ultimo disperato rilancio dell’Inter. Al Torino, 41 milioni più 9 di bonus, al difensore brasiliano contratto di 5 anni da 6 milioni complessivi a stagione. Oggi visite e firma, domani negli USA con Allegri. Ahi Milano, Zhang e Elliott quanti guai fra rimborsi e sequestri. Il presidente dell’Inter perde una causa da 250 milioni, al fondo del Milan bloccati 364 milioni su richiesta di Yonghong Li.