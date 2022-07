Vecino alla Lazio dipende da Luis Alberto: lo spagnolo ha deciso − SI

Vecino, dopo essersi svincolato dall’Inter, potrebbe accasarsi alla Lazio. I biancocelesti dovranno gestire il futuro di Luis Alberto che ha chiesto la cessione

NUOVA SQUADRA? − In casa Lazio, aria di rinnovamento. Luis Alberto ha chiesto alla società di essere ceduto. Come riporta Alfredo Pedullà a Sportitalia mercato, lo spagnolo ha deciso di non voler più proseguire con il club biancoceleste. Situazione che potrebbe coinvolgere Matias Vecino. L’uruguaiano è al momento libero dopo essersi svincolato dall’Inter. Vecino però dovrà giocarsela con Ivan Ilic del Verona. Lo scaligero è la priorità in caso di partenza di Luis Alberto.