Prima Pagina IN Edicola: tre urla Inter, finale! Lautaro Martinez padrone

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lautaro Martinez padrone. Stende il Milan e porta l’Inter in finale. Aspettando Juventus-Fiorentina. Coppa Italia, il derby di ritorno è dei nerazzurri: Pioli battuto 3-0. Una doppietta dell’argentino e un gol di Gosens fanno volare i campioni. Dure proteste dei rossoneri per una rete annullata sul 2-0 a Bennacer.

TUTTOSPORT

Tre urla: Inter. Lautaro Martinez (doppietta) e Gosens schiantano il Milan: il 3-0 vale la finale di Coppa Italia l’11 maggio a Roma. Ira rossonera per il gol del possibile 2-1 annullato a Bennacer. Ora il duello si sposta in campionato. Bremer più Singo assalto Tottenham. Conte vuole entrambi, sul piatto cinquanta milioni.