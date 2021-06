Prima Pagina IN Edicola: obiettivo Inzaghi, Scarpa d’Oro per Lukaku!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Italia, puoi sognare! Azzurri super: cechi travolti 4-0. Spettacolo e gol nell’ultimo test della Nazionale in vista dell’Europeo: a segno Immobile, Barella, Insigne e Berardi.

TUTTOSPORT

Euforia azzurra. Che spettacolo contro i cechi (4-0): quest’Italia fa sognare. Test convincente a una settimana dall’esordio Europeo con la Turchia. A Bologna vanno a segno Immobile, Barella, Insigne e Berardi. L’Inter del dopo Conte. Lukaku, ascolta Inzaghi: «Scarpa d’Oro con me». Il nuovo allenatore vuole portare Romelu sul trono dei cannonieri europei come Immobile: tra i due è già feeling.