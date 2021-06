Marchisio: «Sensi importante per Inter e Italia. Spero in un suo equilibrio»

Continua il calvario di Sensi, ormai in procinto di lasciare anche la Nazionale per un nuovo infortunio. Sulla situazione del centrocampista dell’Inter ha voluto dire la sua anche l’ex giocatore della Juventus Marchisio, ora opinionista per Rai Sport.



NON SOLO PROBLEMI FISICI − Così Claudio Marchisio nel post-gara di Italia-Repubblica Ceca alla domanda su Stefano Sensi. Le sue parole sul centrocampista nerazzurro: «Che problema danno gli infortuni ripetuti? Non è solo a livello fisico, ma anche a livello psicologico. Mi auguro che possa ritrovare un equilibrio, perché è un giocatore importante non solo per l’Inter ma anche per la nostra Nazionale».