Premier League, Conte ferma Klopp. Solo un pari per il Liverpool

Serviva una vittoria al Liverpool per rimanere in scia del Manchester City ma la squadra di Klopp, prossima avversaria dell’Inter agli ottavi di Champions League, non è andata oltre il 2-2 contro il Tottenham. La squadra di Conte ferma la corsa dei Reds che scivolano a -3 dal City.

RIMONTA – Il Tottenham di Conte, dopo 15 giorni di stop forzato a causa dei tanti casi di Covid-19, è tornato in campo oggi e ha fermato il Liverpool. Gli Spurs si portano avanti subito con Harry Kane al 14′ riceve da Ndombele che lo libera con un gran filtrante. Il Liverpool risponde e pareggia con Diogo Jota che di testa fa 1-1 su cross dalla sinistra di Robertson. Al 70′ i Reds completano la rimonta con il gol proprio di Robertson su assist di Alexander-Arnold ma, 4 minuti dopo, Alisson esce male e Son lo salta depositando in rete il pallone. La partita del Liverpool poi è tutta in salita visto anche il rosso rimediato da Robertson dopo il consulto al Var.