Polli, Inter Women: «Felice per i due gol. Primo obiettivo raggiunto»

L’Inter Women di Rita Guarino si è imposta 3-0 questo pomeriggio in Coppa Italia volando ai quarti di finale (vedi articolo). Protagonista Elisa Polli che, quest’oggi, ha segnato il 3-0 finale delle nerazzurre al 93′.

OBIETTIVO – Polli è stata sicuramente una delle protagoniste del match vinto 3-0 dall’InterWomen contro San Marino. Ecco le sue parole al termine della partita rilasciata ad Inter Tv. «Siamo felici, abbiamo ottenuto il passaggio del turno e raggiunto il nostro primo obiettivo. Ora andiamo in vacanza e poi torneremo per concentrarci sugli altri obiettivi. Sono felice di questi due gol in queste due partite di Coppa Italia, devo continuare a dare il meglio per aiutare la squadra».

FONTE – Inter Tv