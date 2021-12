Sampdoria-Venezia: Henry gela Marassi. Finisce 1-1

Non basta il gol dopo 40 secondi di Manolo Gabbiadini alla Sampdoria per piegare la resistenza del Venezia e conquistare i tre punti. Una perla di Henry infatti all’87’ permette alla squadra di Paolo Zanetti di riagguantare l’1-1.

GELO – Il rilancio in classifica, per la Sampdoria, sembrava essere arrivato ma il gol di Henry gela Marassi e D’Aversa. Il successo nel derby contro il Genoa per la Sampdoria sembrava aver sbloccato la mentalità dei blucerchiati che, dopo appena 40 secondi, si sono ritrovati avanti 1-0 grazie al sinistro di Gabbiadini su assist di Caputo. La partita però, dopo 87 minuti di folate da una parte e dall’altra, vede il Venezia riagguantare il pari con il bellissimo gol di Henry dal limite con il 14 degli ospiti che leva le ragnatele dall’incrocio dei pali. Sampdoria a 19 punti, Venezia a 17 e +7 sul Genoa terz’ultimo.