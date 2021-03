Pogba entra e giustizia il Milan: 0-1! Pioli abbandona l’Europa League

Paul Pogba segna il gol decisivo per eliminare il Milan di Stefano Pioli dall’Europa League. La Roma resta l’unica squadra italiana impegnata in una competizione europea

CASTIGATI – Dopo il miracoloso pareggio di Old Trafford, stavolta al Milan non riesce l’impresa. Dopo un primo tempo complicato, il Manchester United segna il gol vittoria con Paul Pogba, subentrato nella ripresa, al 48′. Il francese, ex Juventus, ha letteralmente cambiato la partita e il volto ai Red Devils, che nel primo tempo avevano un po’ subito l’inerzia del Milan. Inutili ed effimeri gli assalti dei rossoneri nel finale: Stefano Pioli deve dire addio all’Europa League.