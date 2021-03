Villarreal e Ajax sul velluto ai quarti di Europa League. Slavia Praga ok

Si delinea il quadro delle formazioni qualificate ai quarti di finale di Europa League. Dopo Roma, Arsenal, Granada e Dinamo Zagabria, ecco gli altri verdetti. Villareal e Ajax senza problemi. Sorride pure lo Slavia Praga

Rangers-Slavia Praga 0-2 (1-1): Bella vittoria per lo Slavia Praga, in casa dei Rangers di Steve Gerrard. I cechi si qualificano dopo il pareggio dell’andata grazie alle marcature di Olayinka e Stanciu. Gli scozzesi chiudono addirittura in nove.

Villarreal-Dynamo Kiev 2-0 (4-0): Qualificazione comoda per il Villarreal di Unai Emery. Doppietta di Gerard Moreno e quarti di Europa League in cassaforte

Young Boys-Ajax 0-2 (0-5): Dopo il tre a zero per i Lancieri, nella gara d’andata, la squadra di Erik Ten Hag si impone 0-2 in casa degli svizzeri. A segno David Neres e Dusan Tadic su rigore