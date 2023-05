Pizarro: «Fiorentina nulla da invidiare all’Inter. In Serie A…»

L’ex di Fiorentina e Inter David Pizarro ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport prima della finale di Coppa Italia di questo mercoledì.

Domani però, Pizarro, sarà una gara diversa…

«E me lo auguro. Anche perché voglio essere chiaro, non c’è alcun pronostico già scritto. È vero, l’Inter è in finale di Champions e fa paura ma la Fiorentina non vince un trofeo da troppo tempo e a questi livelli a fare la differenza è l’entusiasmo».

Addirittura mette le due squadre sullo stesso piano?

«A livello tecnico la Fiorentina non ha niente da invidiare all’Inter».

Anche perché il campionato delle due squadre è parso quantomeno tribolato…

«L’ultima parte di stagione è servita a entrambe per prendere una boccata d’aria. Nessuna delle due però può essere contenta del percorso fatto in Serie A. I viola hanno perso chances che un anno fa non avrebbero lasciato per strada mentre i nerazzurri, per il valore della rosa, avrebbero dovuto restare in lotta per lo scudetto almeno fino a primavera».

Torniamo alla finale: secondo lei i viola come possono mettere in difficoltà l’Inter?

«Facendo quello che hanno sempre fatto: proponendo gioco. Il marchio di fabbrica di Italiano è chiaro: lui va su tutti i campi per vincere. E poi magari chissà, l’Inter potrebbe avere già in testa la finale di Champions».

Inzaghi, da quasi esonerato, ha condotto la squadra a Istanbul . Il calcio è paradossale.

«Eh… un bel po’. Ma questo è. È un mondo schizofrenico che conosco fin troppo bene. Un giorno sei un brocco, l’altro un re. La verità è che, oltre a essere stato bravo Simone, sono stati soprattutto i campioni in rosa che si sono ricordati che qualcosa dovevano pur vincere».



La finale di domani opporrà anche due tra i migliori play della Serie A ,Amrabat e Brozovic. Su chi punta?



«Sono due giocatori diversi. Mi preme però ricordare che, così come Italiano è stato bravo a reinventare il marocchino regista, l’uomo che ha saputo davvero esaltare le qualità di Brozovic è stato il mio amico Spalletti. Sofyan mi piace un sacco perché è un tuttofare. Copre ogni parte di campo in modo impressionante mentre l’interista è il classico metronomo».



A breve inizierà a fare il corso master per ottenere il patentino Uefa Pro, ci dica come fermerebbe Lautaro, Dzeko o Lukaku.



«Facile, tenendo la palla dall’altra parte del campo (ride, nd c ). L’unico modo è questo: in questo momento all’attacco dell’Inter riesce tutto ma del resto quando in rosa hai un campione del mondo e due specialisti come Edin e Romelu…».

Tre italiane nelle tre finali d i coppe europee, che pensa?

«Francamente, per quella che da qualche anno è la valutazione che si fa del calcio italiano all’estero, sono un bel po’ stupito. Non so dire ora se si tratti o meno di un fuoco di paglia. Non me lo auguro, anzi spero che sia solo il primo step perché il vostro pallone torni a un certo livello».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Giannattasio