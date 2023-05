Fiorentina-Inter, le due stakanoviste per eccellenza in stagione − CdS

Fiorentina-Inter sarà la finale di Coppa Italia che si disputerà a Roma domani, le due squadre sono quelle in Italia con il numero di partite giocate maggiore rispetto alle altre.

PARTITE – I preliminari di agosto contro il Twente in Conference League, poi il turno intermedio prima degli ottavi di finale: per arrivare all’atto conclusivo la Fiorentina ha dovuto superare un cammino lunghissimo. La Viola e l’Inter sono le squadre con il maggior numero di partite giocate. La squadra di Vincenzo Italiano a fine anno sarà scesa in campo 60 volte, mentre i nerazzurri 57 con annessa trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana vinta con il Milan. Turnover e rotazioni hanno permesso ai tecnici di superare gli impegni ravvicinati, soprattutto per quanto riguarda Simone Inzaghi nell’ultimo mese e mezzo. Domani a Roma inizierà la conclusione della stagione, con il primo atto che potrebbe portare o meno un trofeo.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.