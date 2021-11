Pistocchi: «Dumfries-Alex Sandro sì, altri no. Ci vogliono regole uguali»

Maurizio Pistocchi, dopo il rigore di oggi concesso al Venezia per il contatto Cristante-Caldara, ha parlato nuovamente della mancanza di uniformità. Ricordando anche altri due episodi come Dumfries-Alex Sandro e Kjaer-Pellegrini.

ZERO UNIFORMITÀ – Altre polemiche oggi, ancora la Roma protagonista. Dopo il mancato rigore della scorsa settimana contro il Milan (contatto Kjaer-Pellegrini), oggi un rigore concesso al Venezia proprio contro i giallorossi (contatto Cristante-Caldara). Due episodi che fanno il paio con Dumfries-Alex Sandro, dove il VAR concesse un calcio di rigore molto discusso. Maurizio Pistocchi – sul suo profilo Twitter ufficiale – ha parlato proprio della mancanza di uniformità nel regolamento: “Dumfries su Alex Sandro rigore. Kjaer-Pellegrini no rigore. Cristante-Caldara rigore. José Mourinho chiede regole uguali per tutti. Come dovrebbe essere“.