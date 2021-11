Pioli: «Voglio una squadra preparata, cercheremo di avere equilibrio»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Inter, derby di Milano posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A.

EQUILIBRIO – Pioli, premiato nel pre partita come allenatore del mese, non pensa al premio di allenatore dell’anno e si concentra di più sulla partita: «Onestamente non è la mia ambizione vincere il premio finale, ma di avere una squadra sempre preparata e pronta per vincere una partita come quella di stasera. Prenderemo determinate posizioni con o senza palla e cercheremo di essere sempre equilibrati in campo. Sono tante le prestazioni che ci hanno dato questa classifica. La partita di Bergamo, vista la qualità dell’avversario, può essere un punto di riferimento».