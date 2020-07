Perrone: “Conte pressante e presente, l’Inter lo ha accontentato”

Roberto Perrone, giornalista e scrittore, è intervenuto oggi in collegamento con “Sky Sport” per parlare dell’Inter e di Antonio Conte

CONTE PRESSANTE – Perrone sottolinea quanto Conte sia un allenatore che mette sotto pressione la sua società «Io credo che Conte sia uno degli allenatori che premono di più sulle società per i giocatori che gli interessano. Anche alla Juventus era un mastino sulle questioni di mercato e la Juventus non fa quasi mai mercato per l’allenatore che spesso si trova i giocatori che non ha chiesto. Conte quest’anno è stato molto accontentato dalla società in estate e a gennaio, dove ha fatto una campagna sostenuta, un giocatore come Eriksen a gennaio in Italia non arrivava da tempo. Lui sulle questioni di mercato è pressante e presente, non si accontenta mai, come del reto non si accontenta mai del risultato. A lui secondo o quarto non interessa perché comunque non ha vinto. Lui vuole vincere tutte le partite, la partita di domani sarà vera perché lui non vuole mollare nemmeno una partita, più che per il secondo posto. Sul risultato finale si è messo il cuore in pace, ma sulla prestazione singola non viene mai meno».