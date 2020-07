Amoruso: “Conte deve avere pazienza, l’Inter ha bisogno di tempo”

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha parlato della stagione dell’Inter e di Antonio Conte in collegamento per “Sky Sport 24”

IL SECONDO POSTO – Amoruso parla del campionato che l’Inter potrebbe concludere domani al secondo posto «Abbiamo sentito Conte dire che il secondo è il primo dei perdenti, ma questo ha banalizzato il percorso dell’Inter. Ho giocato con Conte per quattro anni e so qual è la sua determinazione e la sua ferocia. Il secondo posto è importante, arriva dopo anni difficili. Conte è una persona e un allenatore che unisce e divide. Unisce nel creare la mentalità e nel dare un’identità al gruppo, ma allo stesso tempo se non raggiunge gli obiettivi rompe un po’ gli scemi contro tutti. Quest’anno è stato importante, vedo una squadra che sta crescendo nella mentalità. Non è ancora ai livelli della Juventus, ma Antonio deve avere pazienza. Il calcio va costruito, sentiamo parlare di progetti, ora un progetto lo hanno solo la Juventus e l’Atalanta, l’Inter ha bisogno di tempo».